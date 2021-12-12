Шайбы Бучневича и Барбашева помогли «Сент-Луису» обыграть «Монреаль», у Тарасенко ассистентский дубль

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 4:1.

В составе «блюзменов» отличились Павел Бучневич, Дакота Джошуа, Иан Барбашев и Тори Крюг, Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами. У «Канадиенс» шайбу забросил Александр Романов.

После этого матча «Сент-Луис» с 34 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Монреаль» с 15 очкам — на последней строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Монреаль» — 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Голы: Бучневич — 11 (Тарасенко, О`Райлли), 1:03 — 1:0. Джошуа — 1 (Браун, Пека), 28:52 — 2:0. Барбашев — 10 (бол., Тарасенко, Бучневич), 35:20 — 3:0. Романов — 2 (Пелинг, Дофен), 41:57 — 3:1. Крюг — 4 (бол., О`Райлли, Браун), 50:16 — 4:1.

Вратари: Линдгрен — Аллен.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 37 (12+11+14) — 23 (6+6+11).

Наши: Барбашев (16.39/4/0), Бучневич (18.13/4/+1), Тарасенко (16.08/3/+1) — Романов (18.38/3/+1).

12 декабря. Сент-Луис. Enterprise Center. 16829 зрителей.