«Сент-Луис» победил «Калгари», Тарасенко отдал передачу

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Калгари» со счетом 5:1. Дубль оформил Брэндон Саад. Еще по голу забили Брэйден Шенн, Джордан Кайру и Райан О'Райли.

В составе «Флеймз» отличился Майкл Баклунд.

Российские нападающие «Блюз» Иван Барбашев и Павел Бучневич очков не набрали. Владимир Тарасенко отыграл 17 минут 31 секунду и отдал голевую передачу с коэффициентом полезности «+1».

Российский защитник «Калгари» Никита Задоров провел на льду 16 минут 9 секунд и закончил встречу с показателем полезности «-3».

«Сент-Луис» занимает третье место в таблице Западной конференции. «Калгари» — восьмой.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сент-Луис» — «Калгари» — 5:1 (2:1, 1:0, 2:0)

Голы: Саад — 14 (Шенн, Крюг), 6:15 — 1:0. Баклунд — 6 (Манджапане), 10:34 — 1:1. Шенн — 10 (Миккола), 13:59 — 2:1. Саад — 15, 29:57 — 3:1. Кайру — 17 (Томас, Сканделла), 44:10 — 4:1. О`Райлли — 10 (бол., Саад, Тарасенко), 58:59 — 5:1.

Вратари: Хуссо (54:17 — 54:44) — Маркстрем.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 28 (11+10+7) — 29 (6+15+8).

Наши: Барбашев (15.27/0/-1), Бучневич (16.11/4/-1), Костин (9.00/0/0), Тарасенко (17.31/3/+1) — Задоров (16.09/1/-3).

28 января. Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей.