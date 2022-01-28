«Виннипег» проиграл «Ванкуверу»

«Ванкувер» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1. «Джетс» потерпели шестое поражение кряду. «Кэнакс» прервали трехматчевую серию поражений.

«Ванкувер» идет на 12-й встрече в Западной конференции. «Виннипег» располагается на 13-м месте.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Ванкувер» — 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Голы: Миллер — 13 (бол., Бесер, Петтерссон), 13:23 — 0:1. Копп — 12 (Уилер, Дюбуа), 15:32 — 1:1. Миллер — 14 (Бесер, Шенн), 25:25 — 1:2. Миллер — 15 (Экман-Ларссон, Шенн), 32:55 — 1:3. Бесер — 11 (бол., Миллер, Хьюз), 41:08 — 1:4. Петтерссон — 11 (Майерс, Хант), 54:00 — 1:5.

Вратари: Хеллибак (27:42 — 27:45) — Мартин.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 34 (10+15+9) — 33 (14+14+5).

Наши: Свечников (9.21/0/0) — Подколзин (13.06/2/+1).

28 января. Виннипег. Canada Life Centre. 250 зрителей.