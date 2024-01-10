«Ванкувер» на выезде переиграл «Айлендерс». Сорокин сделал 29 сэйвов
«Ванкувер» на выезде выиграл у «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Кэнакс» одержали третью победу подряд.
Российский голкипер хозяев Илья Сорокин отразил 29 из 33 бросков по своим воротам. У «Кэнакс» одной голевой передачей отметился российский форвард Илья Михеев.
«Ванкувер» с 57 очками занимает 2-е место в Западной конференции. «Айлендерс» идут на 6-й строчке в Восточной конференции.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Ванкувер» — 2:5 (0:2, 1:2, 1:1)
Голы: Гронек — 3 (Михеев, Гарлэнд), 16:25 — 0:1. Хьюз — 11, 18:42 — 0:2. Петтерссон — 20 (Миллер, Гронек), 30:20 — 0:3. Нельсон — 17 (бол., Палмиери, Барзал), 31:11 — 1:3. Майерс — 3 (Блюгерс, Гарлэнд), 37:24 — 1:4. Нельсон — 18, 55:15 — 2:4. Джошуа — 11 (п.в.), 58:32 — 2:5.
Вратари: Сорокин — Десмит.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 19 (11+4+4) — 34 (11+17+6).
Наши: Романов (22.47/1/-2) — Задоров (16.57/0/+1), Кузьменко (15.39/1/0), Михеев (15.53/4/+1).
10 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 15690 зрителей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|39
|26
|13
|54
|2
|Каролина
|40
|22
|18
|49
|3
|Айлендерс
|40
|18
|22
|46
|4
|Филадельфия
|40
|20
|20
|46
|5
|Нью-Джерси
|38
|21
|17
|44
|6
|Вашингтон
|38
|19
|19
|44
|7
|Питтсбург
|39
|20
|19
|44
|8
|Коламбус
|41
|13
|28
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|39
|24
|15
|55
|2
|Флорида
|39
|25
|14
|52
|3
|Торонто
|38
|21
|17
|49
|4
|Тампа-Бэй
|42
|20
|22
|45
|5
|Детройт
|40
|20
|20
|44
|6
|Монреаль
|39
|17
|22
|39
|7
|Баффало
|41
|17
|24
|38
|8
|Оттава
|35
|14
|21
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|39
|26
|13
|56
|2
|Колорадо
|41
|26
|15
|55
|3
|Даллас
|39
|23
|16
|51
|4
|Нэшвилл
|40
|22
|18
|45
|5
|Сент-Луис
|38
|20
|18
|41
|6
|Аризона
|38
|19
|19
|40
|7
|Миннесота
|39
|17
|22
|38
|8
|Чикаго
|40
|12
|28
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|41
|27
|14
|57
|2
|Вегас
|40
|23
|17
|51
|3
|Лос-Анджелес
|37
|20
|17
|47
|4
|Сиэтл
|40
|17
|23
|43
|5
|Эдмонтон
|36
|20
|16
|41
|6
|Калгари
|40
|17
|23
|39
|7
|Анахайм
|39
|13
|26
|27
|8
|Сан-Хосе
|41
|9
|32
|21
|10.01
|03:00
|
Баффало – Сиэтл
|2 : 5
|10.01
|03:00
|
Торонто – Сан-Хосе
|7 : 1
|10.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Лос-Анджелес
|3 : 2 ОТ
|10.01
|03:30
|
Айлендерс – Ванкувер
|2 : 5
|10.01
|04:00
|
Сент-Луис – Флорида
|- : -
|10.01
|04:00
|
Виннипег – Коламбус
|- : -
|10.01
|04:00
|
Нэшвилл – Анахайм
|- : -
|10.01
|04:30
|
Чикаго – Эдмонтон
|- : -
|10.01
|05:00
|
Калгари – Оттава
|- : -
|10.01
|05:00
|
Аризона – Бостон
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|41
|67
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|41
|66
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|39
|57
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|37
|31
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|41
|28
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|39
|28
|И
|КН
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41