«Сент-Луис» — «Чикаго»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:5.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сент-Луис» набрал 35 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Чикаго» замыкает таблицу «Запада» с 21 очком после 33 матчей.