«Рейнджерс» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграли в овертайме «Баффало» со счетом 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Рейнджерс» с 47 очками занимают первое место в Восточной конференции, «Баффало» с 32 очками — на 14-й строчке.