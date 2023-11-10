«Сент-Луис» — «Аризона»: видеообзор матча

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Аризону» — 2:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В победном голе «Блюз» поучаствовал российский нападающий Павел Бучневич, сделавший голевую передачу. Это его 3-й ассист в сезоне.

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