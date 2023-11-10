Панарин продлил результативную серию до 13 матчей

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (4:1).

32-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка и продлил результативную серию до 13 матчей, набирая очки во всех играх сезона. Панарин стал вторым игроком в истории «Рейнджерс», набиравшим очки в 13+ матчах подряд со старта сезона. Рекордсмен команды — Род Жильбер (1972/73, 14 игр).

В текущем сезоне Панарин провел 13 матчей, в которых набрал 22 (8+14) очка.