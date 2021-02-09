НХЛ, результаты матчей понедельника: шатаут Варламова, гол Дадонова
В понедельник, 8 февраля, прошли очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ. Российский вратарь «Айлендерс» Семен Варламов сделал второй шатаут против «Рейнджерс» в матчах регулярки и был признан первой звездой встречи.
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«Рейнджерс» — «Айлендерс» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Сизикас — 2 (Мартин, Пелеч), 51:15 — 0:1. Мартин — 1 (Клаттербак, Барзал), 53:20 — 0:2.
Вратари: Шестеркин (58:50) — Варламов.
Штраф: 2 — 6.
Броски: 30 (9+10+11) — 30 (7+14+9).
Наши: Бучневич (19.22/2/0), Панарин (18.34/3/-1) — -.
9 февраля. Нью-Йорк. Madison Square Garden.
«Торонто» — «Ванкувер» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)
Голы: Райлли — 2, 6:38 — 1:0. Петтерссон — 5 (бол., Хьюз, Бозер), 29:59 — 1:1. Мэттьюс — 11 (Марнер, Сандин), 49:22 — 2:1. Керфут — 2 (Михеев), 49:33 — 3:1.
Вратари: Андерсен — Холтби (57:15).
Штраф: 8 — 4.
Броски: 19 (4+3+12) — 32 (13+14+5).
Наши: Барабанов (8.08/0/0), Михеев (14.01/2/+1) — -.
9 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.
«Оттава» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы: Дадонов — 2, 25:33 — 1:0. Драйзайтль — 8 (Кахун), 35:11 — 1:1. Эннис — 1 (Лагессон, Драйзайтль), 46:09 — 1:2. Арчибальд — 3 (п.в., Макдэвид), 58:50 — 1:3.
Вратари: Мюррей (57:39 — 58:13, 58:22 — 58:50, 59:13) — Смит.
Штраф: 18 — 14.
Броски: 28 (10+9+9) — 35 (8+17+10).
Наши: Дадонов (17.26/2/-1), Зайцев (19.40/4/0), Зуб (18.57/1/0) — -.
9 февраля. Оттава. Canadian Tire Centre.
«Коламбус» — «Каролина» — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
Голы: Харрингтон — 1 (Стенлунд, Тексье), 18:24 — 1:0. Нидеррайтер — 5, 26:19 — 1:1. Аткинсон — 3 (мен., буллит), 30:38 — 2:1. Макгинн — 4 (Фегеле, Мартинук), 32:46 — 2:2. Рословик — 2 (Гавриков, Джонс), 55:24 — 3:2.
Вратари: Корписало — Неделькович (58:15).
Штраф: 2 — 2.
Броски: 22 (4+8+10) — 24 (8+9+7).
Наши: Гавриков (23.28/1/+1), Григоренко (10.57/0/0) — Свечников (17.56/3/-1).
9 февраля. Коламбус. Nationwide Arena.
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Чирелли — 3 (Киллорн, Чернак), 9:07 — 0:1. Чирелли — 4 (бол., Сергачев, Марун), 33:02 — 0:2. Фаббро — 1 (бол., Дюшен), 51:08 — 1:2. Коулман — 3 (п.в.), 58:22 — 1:3. Стэмкос — 5 (п.в., Пойнт), 59:58 — 1:4.
Вратари: Ринне (57:55 — 58:22, 58:31 — 59:58) — Макэлхинни.
Штраф: 13 — 15.
Броски: 24 (6+6+12) — 35 (17+10+8).
Наши: Тренин (9.44/1/0) — Волков (8.58/0/0), Сергачев (19.17/3/0).
9 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.
«Сент-Луис» — «Аризона» — 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: О`Райлли — 4 (бол., Перрон, Фольк), 13:29 — 1:0. Гарлэнд — 5 (Келлер, Шмолц ), 21:48 — 1:1. Перрон — 5 (Барбашев, О`Райлли), 28:11 — 2:1. Дворак — 7 (бол., Шмолц , Чикран), 31:36 — 2:2. О`Райлли — 5 (Макичерн), 43:44 — 3:2. Келлер — 4 (бол., Дворак, Чикран), 59:59 — 3:3.
Победный буллит: Дворак.
Вратари: Биннингтон — Кюмпер (58:31 — 59:59).
Штраф: 15 — 15.
Броски: 43 (11+17+11+4) — 26 (10+9+5+2).
Наши: Барбашев (16.20/0/+1) — Любушкин (15.05/1/-2).
9 февраля. Сент-Луис. Enterprise Center.
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