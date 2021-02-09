«Тампа» разгромила «Нэшвилл», у Сергачева результативная передача

«Тампа-Бэй» в матче регулярного сезона НХЛ 9 февраля обыграла на выезде «Нэшвилл» (4:1).

Дублем в составе «молний» отличился канадский нападающий Энтони Чирелли, у российского защитника Михаила Сергачева результативная передача.

После этой победы «Тампа» вышла на первое место в Центральной дивизионе с 17 очками, «Нэшвилл» находится на седьмом месте с 10 очками.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Чирелли — 3 (Киллорн, Чернак), 9:07 — 0:1. Чирелли — 4 (бол., Сергачев, Марун), 33:02 — 0:2. Фаббро — 1 (бол., Дюшен), 51:08 — 1:2. Коулман — 3 (п.в.), 58:22 — 1:3. Стэмкос — 5 (п.в., Пойнт), 59:58 — 1:4.

Вратари: Ринне (57:55 — 58:22, 58:31 — 59:58) — Макэлхинни.

Штраф: 13 — 15.

Броски: 24 (6+6+12) — 35 (17+10+8).

Наши: Тренин (9.44/1/0) — Волков (8.58/0/0), Сергачев (19.17/3/0).

9 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.