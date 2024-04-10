Семин восхитился игрой Овечкина: «У него бросок необыкновенной силы»

Бывший главный тренер футбольного «Локомотива» Юрий Семин в комментарии «СЭ» отреагировал на 30-й гол хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина в сезоне-2023/24.

38-летний россиянин отличился 10 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (2:1). Овечкин установил новый рекорд лиги, форвард является единственным, кому удавалось забивать не менее 30 голов в 18 сезонах.

«Я слежу за Овечкиным. Видел, как он забросил эту шайбу, также видел, как он перед этим забивал. Александр пользуется своими сильными качествами — броском и реализацией. Он в 38 лет использует это, и все проходит. У него бросок необыкновенной силы, короткий и точный», — сказал Семин «СЭ».

Всего за карьеру в НХЛ Овечкин забросил 852 шайбы, он занимает второе место по этому показателю в истории лиги, уступая лишь Уэйну Гретцки (894 гола).