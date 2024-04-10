Кожевников: «Как только Овечкин побьет рекорд Гретцки, ему поставят памятник в США»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, как в США могут отреагировать, если нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Как только Овечкин побьет рекорд Гретцки, ему поставят памятник. А мы уже потом, потому что у нас по закону при жизни нельзя ставить бюст», — цитирует Кожевникова Legalbet.

10 апреля Овечкин отличился заброшенной шайбой в матче против «Детройта» (2:1). Теперь у 38-летнего россиянина 852 гола в североамериканской лиге за карьеру. На счету Гретцки 894 шайбы за карьеру.

Таким образом, для того чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, Овечкину надо забросить еще 42 шайбы.