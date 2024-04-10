«Миннесота» впервые с 2019 года не сыграет в плей-офф НХЛ

«Миннесота» лишилась шансов побороться за Кубок Стэнли.

В среду, 10 апреля, «Уайлд» на выезде уступили «Колорадо» (2:5). Одну шайбу забросил россиянин Кирилл Капризов.

После этого поражения «Миннесота» с 83 очками занимает десятое место в таблице Западной конференции. Команда лишилась шансов на выход в плей-офф.

В последний раз «Миннесота» не выходила в Кубок Стэнли в 2019 году. Кроме того, это второй невыход команды в плей-офф за последние 12 сезонов.