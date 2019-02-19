Семен Варламов: "Мне нанесли много бросков, но большинство - с дальней дистанции"

Вратарь "Колорадо" Семен Варламов прокомментировал победу над "Вегасом" в регулярном чемпионате НХЛ (3:0). Голкипер отразил 40 бросков и был признан первой звездой матча.

- Сегодня я себя чувствовал очень хорошо. Мне наносили много бросков, но большинство из них были с дальней дистанции, - цитирует официальный сайт НХЛ Варламова. Это не было тяжелой игрой, когда часто тебе закрывают обзор, и ты не видишь ничего перед собой. Ребята провели отличную работу, большинство бросков я видел.

Как я уже говорил, мы никогда не сдаемся. Будем биться до конца. Нам просто нужно войти в победную колею и помочь самим себе.