НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 10 мая
23:00
В ночь с 9 на 10 мая пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Чикаго» сыграет с «Далласом», а «Калгари» с «Оттавой».
«Чикаго» — «Даллас» (02.00 — по мск)
10 мая. Чикаго. «Юнайтед Центр».
«Калгари» — «Оттава» (03.00)
10 мая. Калгари. Скоушабэнк-Сэдлдоум.
Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
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