НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 10 мая

В ночь с 9 на 10 мая пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Чикаго» сыграет с «Далласом», а «Калгари» с «Оттавой».

«Чикаго» — «Даллас» (02.00 — по мск)

10 мая. Чикаго. «Юнайтед Центр».

«Калгари» — «Оттава» (03.00)

10 мая. Калгари. Скоушабэнк-Сэдлдоум.

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.