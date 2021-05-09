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НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 10 мая

23:00
Антон Худобин. Фото USA Today Sports
Антон Худобин. Фото USA Today Sports
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В ночь с 9 на 10 мая пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Чикаго» сыграет с «Далласом», а «Калгари» с «Оттавой».

«Чикаго» — «Даллас» (02.00 — по мск)
10 мая. Чикаго. «Юнайтед Центр».

«Калгари» — «Оттава» (03.00)
10 мая. Калгари. Скоушабэнк-Сэдлдоум.

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

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