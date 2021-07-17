«Сан-Хосе» выменял у «Аризоны» права на голкипера Хилла

«Сан-Хосе» и «Аризона» произвели обмен вратарями. «Акулы» получили права на голкипера Адина Хилла, а также пик в 7-м раунде драфта-2022. Взамен они отдали вратаря Йозефа Корженаржа и выбор во втором раунде драфта 2022 года, сообщает в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

25-летний канадец Хилл был выбран «Аризоной» на драфте-2015 под общим 76-м номером. Всего он провел в лиге 49 матчей: коэффициент надежности — 2,79, процент отраженных бросков — 90,9.

23-летний чех Корженарж в прошлом сезоне дебютировал в НХЛ. В составе «Шаркс» он провел 10 матчей: коэффициент надежности — 3,17, процент отраженных бросков — 89,9.