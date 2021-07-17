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«Чикаго» готов обменять права на Задорова

21:32
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«Чикаго» готов обменять права на защитника Никиту Задорова, который получит статус ограниченно свободного агента, пишет в Twitter журналист Брюс Гарриоч.

Ранее появилась информация, что российский игрок просил новый контракт на пять лет с зарплатой 5,85 миллиона долларов за сезон. Однако в «Чикаго» категорически отвергли такой вариант.

«Блэкхокс» готовы предложить соглашение на четыре года с зарплатой 3,5 миллиона долларов за сезон.

Летом у 26-летнего игрока заканчивается действие контракта, по которому он получает 3,2 миллиона долларов в год.

В этом сезоне Задоров провел в регулярном чемпионате 55 матчей и набрал восемь (1+7) очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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