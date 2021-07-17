Защитник Классон продлил контракт с «Тампой»

Защитник Фредрик Классон подписал новый контракт с «Тампой». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

We have signed Fredrik Claesson to a one-year, two-way contract. https://t.co/dwMyl5JWdn — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) July 17, 2021

В прошлом сезоне 28-летний швед провел за «Лайтнинг» только два матча, в которых заработал 12 минут штрафа. В плей-офф на лед он не выходил.

В НХЛ он также выступал за «Оттаву», «Рейнджерс», «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе». Всего в лиге на его счету 161 матч и 28 (7+21) очков.