Защитник Классон продлил контракт с «Тампой»
21:56
Защитник Фредрик Классон подписал новый контракт с «Тампой». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.
В прошлом сезоне 28-летний швед провел за «Лайтнинг» только два матча, в которых заработал 12 минут штрафа. В плей-офф на лед он не выходил.
В НХЛ он также выступал за «Оттаву», «Рейнджерс», «Нью-Джерси» и «Сан-Хосе». Всего в лиге на его счету 161 матч и 28 (7+21) очков.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю