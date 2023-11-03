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Сегодня, 08:12

«Ванкувер» разгромил «Сан-Хосе», забросив 10 шайб. У Михеева и Кузьменко по голу

Сергей Разин
корреспондент
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«Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 10:1.

В составе «Кэнакс» 5 (1+4) очков набрал Куинн Хьюз, 3 (2+1) очка у Брока Босера, Илья Михеев и Андрей Кузьменко забросили по шайбе. Кузьменко после гола случайно ударил вратаря «Шаркс».

После этого матча «Ванкувер» с 15 очками занимает третье место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с одним очком — на последней строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Ванкувер» — 1:10 (0:4, 0:4, 1:2)

Голы: Босер — 7 (бол., Петтерссон, Хьюз), 2:23 — 0:1. Миллер — 6 (бол., Босер, Хьюз), 4:00 — 0:2. Хьюз — 4 (Гронек, Лафферти), 8:00 — 0:3. Босер — 8 (бол., Кузьменко, Миллер), 16:49 — 0:4. Михеев — 3 (Суси, Петтерссон), 21:03 — 0:5. Кузьменко — 3 (Петтерссон, Фридман), 28:47 — 0:6. Лафферти — 3 (Миллер, Хьюз), 32:35 — 0:7. Сутер — 1 (Хьюз), 37:26 — 0:8. Бовилье — 1 (бол., Суси, Гронек), 43:10 — 0:9. Бовилье — 2 (Гарлэнд), 51:58 — 0:10. Зеттерлунд — 3 (бол., Канин, Лабанк), 56:12 — 1:10.

Вратари: Кяхкенен (Блэквуд, 28:47) — Демко.

Штраф: 15 — 11.

Броски: 30 (6+7+17) — 33 (15+10+8).

Наши: Охотюк (19.16/3/-2) — Кузьменко (13.48/3/+2), Михеев (11.54/3/+2).

3 ноября. Сан-Хосе. SAP Center. 10719 зрителей.

НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Сан-Хосе Шаркс
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«Калгари» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
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«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор матча

НХЛ: «Вашингтон» проиграл «Айлендерс», «Коламбус» победил «Тампу». Результаты матчей 3 ноября
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 10 8 2 16
2 Нью-Джерси 9 6 3 13
3 Айлендерс 9 5 4 12
4 Каролина 11 6 5 12
5 Коламбус 10 4 6 10
6 Вашингтон 9 4 5 9
7 Филадельфия 10 4 6 9
8 Питтсбург 9 3 6 6
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 10 9 1 19
2 Детройт 11 6 5 13
3 Торонто 10 5 5 12
4 Монреаль 10 5 5 12
5 Флорида 9 5 4 11
6 Тампа-Бэй 10 4 6 11
7 Баффало 10 5 5 10
8 Оттава 9 4 5 8
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 9 7 2 15
2 Колорадо 9 7 2 14
3 Аризона 10 5 5 11
4 Виннипег 10 4 6 10
5 Нэшвилл 10 4 6 8
6 Миннесота 10 3 7 8
7 Сент-Луис 8 3 5 7
8 Чикаго 9 3 6 6
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 11 10 1 21
2 Лос-Анджелес 10 6 4 14
3 Ванкувер 9 6 3 13
4 Анахайм 10 6 4 12
5 Сиэтл 11 4 7 10
6 Эдмонтон 9 2 7 5
7 Калгари 10 2 8 5
8 Сан-Хосе 9 0 9 1
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3.11 02:00
Оттава – Лос-Анджелес
 2 : 3
3.11 02:00
Рейнджерс – Каролина
 2 : 1
3.11 02:00
Коламбус – Тампа-Бэй
 4 : 2
3.11 02:00
Детройт – Флорида
 0 : 2
3.11 02:00
Вашингтон – Айлендерс
0 : 3
3.11 02:00
Бостон – Торонто
 3 : 2 Б
3.11 03:00
Миннесота – Нью-Джерси
 3 : 5
3.11 04:00
Эдмонтон – Даллас
 3 : 4
3.11 05:00
Сиэтл – Нэшвилл
 4 : 2
3.11 05:00
Вегас – Виннипег
 5 : 2
3.11 05:00
Аризона – Монреаль
 3 : 2
3.11 05:30
Сан-Хосе – Ванкувер
 1 : 10
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Вратари (КН)
И О
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 9 20
Йеспер Братт

Йеспер Братт

Нью-Джерси

 9 18
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 9 16
И Г
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 11 9
Фрэнк Ватрано

Фрэнк Ватрано

Анахайм

 10 9
Теуво Терявяйнен

Теуво Терявяйнен

Каролина

 11 8
И КН
Джонатан Куик

Джонатан Куик

Рейнджерс

 3 0.41
Семен Варламов

Семен Варламов

Айлендерс

3 1.00
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 5 1.38
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