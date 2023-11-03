Кузьменко случайно ударил коленом вратаря «Сан-Хосе» после забитого гола

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко случайно ударил вратаря «Сан-Хосе» Каапо Кяхконена.

Эпизод случился на 29-й минуте. 27-летний россиянин попал коленом в голкипера после заброшенной шайбы. После этого Кяхконен был заменен на Макензи Блэквуда.

На данный момент Кузьменко набрал 9 (3+6) очков в 10 матчах сезона.