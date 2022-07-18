«Монреаль» продлил контракт с голкипером Монтембо

«Монреаль» продлил контракт с голкипером Самуэлем Монтембо. Соглашение рассчитано на два года, сообщает сайт клуба.

Зарплата 25-летнего голкипера составит 1 миллион долларов в год.

В прошлом сезоне Мантембо провел 38 матчей в регулярном чемпионате. Он показал коэффициент надежности 3,77 и отражал 89,1 процента бросков.