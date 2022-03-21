«Сан-Хосе» обменял нападающего Кольяно в «Колорадо»

«Сан-Хосе» обменял нападающего Эндрю Кольяно в «Колорадо», сообщает инсайдер Франк Серавалли.

Взамен «Акулы» получили выбор в пятом раунде драфта 2024 года.

У 34-летнего канадца летом заканчивается контракт, по которому он получает 1 миллион долларов за сезон.

В этом регулярном чемпионате он набрал 15 (4+11) очков в 56 матчах при показателе полезности «минус 16».

Ранее «Колорадо» также в дедлайн получил права на нападающего «Монреаля» Арттури Лекхонена.