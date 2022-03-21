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Сегодня, 21:23

«Сан-Хосе» обменял нападающего Кольяно в «Колорадо»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Сан-Хосе» обменял нападающего Эндрю Кольяно в «Колорадо», сообщает инсайдер Франк Серавалли.

Взамен «Акулы» получили выбор в пятом раунде драфта 2024 года.

У 34-летнего канадца летом заканчивается контракт, по которому он получает 1 миллион долларов за сезон.

В этом регулярном чемпионате он набрал 15 (4+11) очков в 56 матчах при показателе полезности «минус 16».

Ранее «Колорадо» также в дедлайн получил права на нападающего «Монреаля» Арттури Лекхонена.

Эндрю Кольяно
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сан-Хосе Шаркс
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4 Вашингтон 64 35 29 80
5 Коламбус 63 32 31 67
6 Айлендерс 60 26 34 61
7 Филадельфия 62 20 42 51
8 Нью-Джерси 62 22 40 49
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3 Торонто 62 39 23 83
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Центральный дивизион И В П О
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2 Сент-Луис 61 34 27 77
3 Миннесота 60 36 24 76
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Ванкувер – Баффало
 2 : 3 ОТ
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 61 90
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 62 86
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 62 86
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 57 46
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 63 41
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 62 41
И КН
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 48 2.04
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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Фредерик Андерсен

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