«Вашингтон» получил права на нападающего «Аризоны» Ларссона

«Вашингтон» в результате обмена получил права на нападающего «Аризоны» Юхана Ларссона. «Столичные» отдали за игрока выбор в третьем раунде драфта 2023 года, сообщает журналист Саманта Пелл.

«Койоты» оставят у себя половины зарплаты игрока, контракт которого с кэпхитом в 1,4 миллиона долларов действует до конца сезона.

В этом регулярном чемпионате 29-летний швед набрал 15 (6+9) очков в 29 матчах.

Напомним, что ранее в дедлайн «Вашингтон» вернул другого шведского нападающего — Маркуса Юханссона.