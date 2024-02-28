«Ванкувер» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

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«Ванкувер» — «Питтсбург» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила 28 февраля и завершилась победой гостей — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов матча «Ванкувер» — «Питтсбург» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Ванкувер» является лидером Западной конференции, набрав 83 очка в 61 матче. «Питтсбург» после 56 игр идет 10-м на «Востоке», набрав 62 балла.