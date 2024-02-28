«Сан-Хосе» разгромно проиграл «Нью-Джерси»

«Сан-Хосе» дома проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:7.

За «Дэвилз» 4 очка набрал Нико Хишер (1+3). 3 балла в активе Джека Хьюза.

Российский нападающий «Сан-Хосе» Александр Барабанов отметился результативным пасом. Никита Охотюк очков не набрал.

«Сан-Хосе» занимает 15-е место на «Западе», набрав 35 очков в 57 матчах. «Нью-Джерси» идет 9-м на «Востоке», имея в активе 64 балла после 59 матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Нью-Джерси» — 2:7 (1:0, 0:3, 1:4)

Голы: Штурм — 4 (Барабанов), 18:17 — 1:0. Братт — 22 (Майер, Хишир), 23:29 — 1:1. Д. Хьюз — 19, 24:06 — 1:2. Бол — 1 (Хишир, Д. Хьюз), 33:08 — 1:3. Миллер — 3 (Хишир, Майер), 42:41 — 1:4. Смит — 4 (Палат, Тирни), 45:01 — 1:5. Мерсер — 16 (Д. Хьюз, Марино), 46:57 — 1:6. Хишир — 19 (Братт, Зигенталер), 47:57 — 1:7. Бэйли — 5 (Карпентер, Тран), 52:33 — 2:7.

Вратари: Блэквуд (Кяхкенен, 17:32) — Доус.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 31 (12+13+6) — 44 (13+18+13).

Наши: Барабанов (14.00/2/-1), Охотюк (17.36/4/-3) — -.

28 февраля. Сан-Хосе. SAP Center. 10982 зрителя.