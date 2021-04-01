«Сан-Хосе» победил «Миннесоту», Кныжов и Капризов забросили по шайбе

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Миннесоту» со счетом 4:2.

На шайбы Рудольфса Балцерса, Райана Донато, Эвандера Кейна и Николая Кныжова, который забил дебютный гол в НХЛ, гости ответили точными бросками Кирилла Капризова и Кевина Фиалы.

После этого матча «Сан-Хосе» с 34 очками занимает седьмое место в Западном дивизионе, «Миннесота» с 44 очками — на третьей строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Миннесота» — 4:2 (0:0, 2:0, 2:2)

Голы: Балцерс — 4 (Хертл, Бернс), 24:41 — 1:0. Донато — 6 (бол., Бернс, Ферраро), 29:22 — 2:0. Капризов — 12 (Соуси, Хартман), 48:23 — 2:1. Кныжов — 1 (Карлссон, Хертл), 50:58 — 3:1. Фиала — 11 (Сперджен, Бродин), 59:47 — 3:2. Кейн — 15 (п.в.), 59:59 — 4:2.

Вратари: Джонс — Кяхкенен (58:47 — 58:54, 59:16).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 33 (10+14+9) — 28 (10+9+9).

Наши: Кныжов (16.57/2/+1) — Капризов (20.10/4/+1).

1 апреля. Сан-Хосе. SAP Center.