«Сан-Хосе» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

«Коламбус» на выезде победил «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Коламбус» набрал 44 очка и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Сан-Хосе» — 35 очков и 15-я строчка таблицы «Запада».