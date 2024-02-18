Барбашев признан третьей звездой в матче с «Каролиной»

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Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев признан третьей звездой домашнего матча с «Каролиной» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин сделал голевую передачу.

Первой звездой встречи стал вратарь гостей Спенсер Мартин, который отразил 29 бросков из 30.

Второй звездой игры стал форвард «Каролины» Сет Джарвис — автор гола и результативной передачи.