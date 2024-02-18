Вратарь «Айлендерс» Сорокин рассказал о шутке голкипера «Рейнджерс» Шестеркина

Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин рассказал о шутке голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестеркина. Игроки будут участвовать в матче на открытом воздухе.

«Игорь предложил нарисовать лица на масках друг друга. Он нанесет на свою маску мое лицо, а я его. Он пошутил, и я ответил, что не буду этого делать (смеется)», — цитирует Сорокина пресс-служба клуба.

Он отметил, что в игре нет друзей, есть только противники.

Матч на открытом воздухе состоится сегодня, 18 февраля, начало в 23.00 мск. Игра пройдет на стадионе, вмещающем 82 500 зрителей.