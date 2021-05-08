«Аризона» лишилась шансов на выход в плей-офф, несмотря на победу над «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» проиграл «Аризоне» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

Отметим, что российский нападающий «Шаркс» Иван Чехович набрал свое первое очко в лиге. Россиянин стал автором голевой передачи на Тимо Майера.

Несмотря на победу, «Аризона» лишилась шансов на выход в плей-офф. В параллельном матче «Сент-Луис» набрал одно очко, доведя до овертайма встречу с «Вегасом» (3:4 ОТ). В связи с этим «Койотс» потеряли математические шансы на то, чтобы опередить «Блюз» в таблице Западного дивизиона.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Аризона» — 2:5 (1:0, 1:2, 0:3)

Голы: Карлссон — 8 (Хертл), 3:47 — 1:0. Майер — 11 (Чехович), 23:30 — 2:0. Седерстрем — 1 (Экман-Ларссон, Гарлэнд), 24:59 — 2:1. Гарлэнд — 11 (бол., Чикран), 31:05 — 2:2. Кессел — 19 (Дворак, Голигоски), 44:53 — 2:3. Бантинг — 10 (Гарлэнд), 49:57 — 2:4. Йеник — 1 (п.в., Брассар, Кессел), 59:59 — 2:5.

Вратари: Корженарж (58:25) — Кемпер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (9+9+10) — 34 (6+13+15).

Наши: Барабанов (21.50/0/-2), Кныжов (18.33/0/-1), Чехович (10.36/2/0) — Любушкин (17.11/0/0).

8 мая. Сан-Хосе. SAP Center.