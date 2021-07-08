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«Самый надежный кот в мире». Кержаков поздравил Василевского

09:04
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Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поздравил российского голкипера «Тампа-Бэй» Андрея Василевского с завоеванием «Конн Смайт Трофи» — награды, которая вручается самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

«Андрей Василевский самый надежный кот в мире! Поздравляю!» — написал Керржаков в Instagram.

Сегодня, 8 июля, «Тампа» выиграла Кубок Стэнли второй раз подряд. В пятом матче финала «Монреаль» был обыгран со счетом 1:0.

Первой звездой встречи стал Василевский. 26-летний россиянин отразил все 22 броска по его воротам.

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей