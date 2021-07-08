Хачанов и Свечников поздравили Сергачева с победой в Кубке Стэнли
09:15
Защитник «Тампы» Михаил Сергачев опубликовал у себя в Instagram пост, посвященный второму выигранному Кубку Стэнли подряд.
«Два подряд!» — написал Сергачев и опубликовал свое фото с трофеем.
В комментариях игрока поздравили нападающий «Каролины» Андрей Свечников и теннисист Карен Хачанов.
«Поздравляю!» — написал Свечников.
«Вау!» — добавил Хачанов.
Комментарии Андрея Свечникова и Карена Хачанова в Instagram Михаила Сергачева. Фото Instagram
Сегодня, 8 июля «Тампа» обыграла «Монреаль» в финальной серии Кубка Стэнли (счет в серии — 4-1). «Лайтнинг» стали чемпионами во второй раз подряд.
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