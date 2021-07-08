Хачанов и Свечников поздравили Сергачева с победой в Кубке Стэнли

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев опубликовал у себя в Instagram пост, посвященный второму выигранному Кубку Стэнли подряд.

«Два подряд!» — написал Сергачев и опубликовал свое фото с трофеем.

В комментариях игрока поздравили нападающий «Каролины» Андрей Свечников и теннисист Карен Хачанов.

«Поздравляю!» — написал Свечников.

«Вау!» — добавил Хачанов.

Комментарии Андрея Свечникова и Карена Хачанова в Instagram Михаила Сергачева. Фото Instagram

Сегодня, 8 июля «Тампа» обыграла «Монреаль» в финальной серии Кубка Стэнли (счет в серии — 4-1). «Лайтнинг» стали чемпионами во второй раз подряд.