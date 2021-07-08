Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Хачанов и Свечников поздравили Сергачева с победой в Кубке Стэнли

09:15
Теги:

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев опубликовал у себя в Instagram пост, посвященный второму выигранному Кубку Стэнли подряд.

«Два подряд!» — написал Сергачев и опубликовал свое фото с трофеем.

Публикация от Mikhail Sergachev (@sergach98)

В комментариях игрока поздравили нападающий «Каролины» Андрей Свечников и теннисист Карен Хачанов.

«Поздравляю!» — написал Свечников.

«Вау!» — добавил Хачанов.

Комментарии Андрея Свечникова и Карена Хачанова в Instagram Михаила Сергачева. Фото Instagram
Комментарии Андрея Свечникова и Карена Хачанова в Instagram Михаила Сергачева. Фото Instagram

Сегодня, 8 июля «Тампа» обыграла «Монреаль» в финальной серии Кубка Стэнли (счет в серии — 4-1). «Лайтнинг» стали чемпионами во второй раз подряд.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

После левого пенальти в пользу Англии — только Forza Italia! Рабинер — о втором полуфинале Евро
Англия — в финале Евро. Футбол возвращается домой через черный ход после левого пенальти
Англия — Дания: Маккели ошибочно назначил штрафной — датчане открыли счет
Автоголы на Евро-2020 обошли Платини в списке лучших бомбардиров отдельных чемпионатов Европы
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд