Кучеров играл в финале Кубка Стэнли против «Монреаля» с переломом ребра

Агент нападающего «Тампы» Никиты Кучерова Дэн Мильштейн рассказал, что хоккеист провел финальную серию Кубка Стэнли против «Монреаля» с переломом ребра.

«Никита Кучеров в шестой игре против «Нью-Йорк Айлендерс» получил перелом девятого ребра. Он играл на уколах все эти матчи и не пропустил ни одного. Уколы должны были делать в госпитале, потому что это очень близко к легкому. Он играл через боль, не каждый смог бы выйти на лед после такой травмы.

Никита — настоящий профессионал, который перенес тяжелейшую операцию в декабре и восстановился за пять месяцев. Он не переставал работать даже тогда, когда ему запрещали врачи, он готовился. Опять же он получил травму в шестом матче против «Айлендерс», но не сдался, продолжал играть через боль и стал чемпионом», — приводит ТАСС слова Мильштейна.

Сегодня, 8 июля, «Тампа» выиграла второй Кубок Стэнли подряд, победив «Монреаль» (счет в серии — 4-1). В серии против «Канадиенс» Кучеров набрал пять (3+2) очков.