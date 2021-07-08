Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Кучеров играл в финале Кубка Стэнли против «Монреаля» с переломом ребра

08:58
Никита Кучеров. Фото Instagram
Никита Кучеров. Фото Instagram
Теги:

Агент нападающего «Тампы» Никиты Кучерова Дэн Мильштейн рассказал, что хоккеист провел финальную серию Кубка Стэнли против «Монреаля» с переломом ребра.

«Никита Кучеров в шестой игре против «Нью-Йорк Айлендерс» получил перелом девятого ребра. Он играл на уколах все эти матчи и не пропустил ни одного. Уколы должны были делать в госпитале, потому что это очень близко к легкому. Он играл через боль, не каждый смог бы выйти на лед после такой травмы.

Никита — настоящий профессионал, который перенес тяжелейшую операцию в декабре и восстановился за пять месяцев. Он не переставал работать даже тогда, когда ему запрещали врачи, он готовился. Опять же он получил травму в шестом матче против «Айлендерс», но не сдался, продолжал играть через боль и стал чемпионом», — приводит ТАСС слова Мильштейна.

Сегодня, 8 июля, «Тампа» выиграла второй Кубок Стэнли подряд, победив «Монреаль» (счет в серии — 4-1). В серии против «Канадиенс» Кучеров набрал пять (3+2) очков.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11852383

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Читайте также

После левого пенальти в пользу Англии — только Forza Italia! Рабинер — о втором полуфинале Евро
Англия — в финале Евро. Футбол возвращается домой через черный ход после левого пенальти
Англия — Дания: Маккели ошибочно назначил штрафной — датчане открыли счет
Автоголы на Евро-2020 обошли Платини в списке лучших бомбардиров отдельных чемпионатов Европы
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей