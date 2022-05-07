Самсонов займет место в воротах «Вашингтона» в третьем матче серии против «Флориды», Уилсон пропустит игру

Самсонов займет место в воротах «Вашингтона» в третьем матче серии против «Флориды»

Российский голкипер «Вашингтона» Илья Самсонов займет место в воротах в третьем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды», сообщает журналист Саманта Пелл.

Для россиянина это будет дебют в основном составе в этом плей-офф.

А вот нападающий «Вашингтона» Том Уилсон пропустит эту встречу.

Напомним, что после двух матчей счет в серии равный — 1-1. Третий матч в серии будет первым, который пройдет на домашней арене «Кэпиталз».