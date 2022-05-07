Российский вратарь «Рейнджерс» и его предматчевый ритуал стали мемом: для тех, кто устал от рабочей рутины

В интернете появилось подробное видео предматчевой разминки голкипера «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

На нем видно, как вратарь готовит себя к матчам Национальной хоккейной лиги.

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин установил рекорд по количеству отраженных шайб в двух первых матчах серии плей-офф. Он сделал больше 100 сейвов.

Таким образом, он стал первым вратарем в НХЛ с таким показателем. Обладателем предыдущего рекорда был Жан-Себастьян Жигер, который отразил 97 шайб, а позднее этот показатель повторил Роберто Луонго.