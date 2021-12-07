Самсонов сыграет с первых минут матча «Вашингтона» против «Анахайма»

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ примет «Анахайм».

Основным вратарем «Кэпиталз» на игру заявлен Илья Самсонов, Витек Ванечек — в запасе.

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 13 матчей в НХЛ, трижды сыграв на ноль и пропустив 29 шайб при 91,7 процента отраженных бросков.

Матч «Вашингтон» — «Анахайм» пройдет сегодня, 7 декабря и начнется в 3:00 мск.