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Самсонов сыграет с первых минут матча «Вашингтона» против «Анахайма»

02:55
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«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ примет «Анахайм».

Основным вратарем «Кэпиталз» на игру заявлен Илья Самсонов, Витек Ванечек — в запасе.

В текущем сезоне 24-летний россиянин провел 13 матчей в НХЛ, трижды сыграв на ноль и пропустив 29 шайб при 91,7 процента отраженных бросков.

Матч «Вашингтон» — «Анахайм» пройдет сегодня, 7 декабря и начнется в 3:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора
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