Василевский на матч с «Баффало» впервые в сезоне остался в запасе
02:05
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский остался в запасе на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».
27-летний россиянин впервые в сезоне не выйдет на лед с первых минут — место в воротах займет Брайан Эллиотт. В пяти матчах Василевский пропустил 16 шайб при 89,3 процента отраженных бросков.
Матч «Баффало» — «Тампа» пройдет сегодня, 26 октября и начнется в 2:00 мск.
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