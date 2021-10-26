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Василевский на матч с «Баффало» впервые в сезоне остался в запасе

02:05
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Вратарь «Тампы» Андрей Василевский остался в запасе на матч регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

27-летний россиянин впервые в сезоне не выйдет на лед с первых минут — место в воротах займет Брайан Эллиотт. В пяти матчах Василевский пропустил 16 шайб при 89,3 процента отраженных бросков.

Матч «Баффало» — «Тампа» пройдет сегодня, 26 октября и начнется в 2:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора
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