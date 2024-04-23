Самсонов признан второй звездой матча с «Бостоном»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов стал второй звездой второго матча серии с «Бостоном» (3:2).

27-летний россиянин отразил 27 бросков из 29. Первой звездой признан форвард Остон Мэттьюс, набравший 3 (1+2) очка. Третья звезда — форвард «Брюинз» Давид Пастрняк, забивший один гол.

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч пройдет в Торонто 25 апреля и начнется в 2:00 мск.