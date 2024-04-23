«Каролина» победила «Айлендерс» во втором матче серии, отыгравшись за три минуты до сирены

«Каролина» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла дома «Айлендерс» со счетом 5:3.

У «Харрикейнз» шайбы забросили Теуво Терявяйнен, Сет Джарвис, Себастьян Ахо, Джордан Мартинук и Джейк Гюнцель, Андрей Свечников сделал две результативные передачи. В составе «островитян» отличились Картер Палмьери, Бо Хорват и Андерс Ли, вратарь Семен Варламов отразил 32 броска из 36.

«Айлендерс» вели 3:2 до 57-й минуты, а затем пропустили 3 гола.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 26 апреля и начнется в 2:30 мск.