«Торонто» обыграл «Бостон» и сравнял счет в серии, у Любушкина результативный пас

«Торонто» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл на выезде «Бостон» со счетом 3:2.

В составе «Мэйпл Ливз» отличились Макс Доми, Джон Таварес и Остон Мэттьюс, Илья Любущкин отметился результативной передачей, вратарь Илья Самсонов отразил 27 бросков из 29. У «Брюинз» шайбы забросили Морган Гики и Давид Пастрняк.

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч пройдет в Торонто 25 апреля и начнется в 2:00 мск.