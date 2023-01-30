Самсонов признан третьей звездой матча с «Вашингтоном»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (5:1).

25-летний россиянин отразил 23 броска из 24. Первой звездой признан форвард «Мэйпл Ливз» Джон Таварес, который сделал две результативные передачи. Вторая звезда — защитник Морган Райлли, забивший гол.

В текущем сезоне Самсонов провел 24 матча, дважды сыграв на ноль и пропустив 54 шайбы при 91,7 процента отраженных бросков.