«Каролина» обыграла «Бостон» и продлила победную серию до пяти матчей
«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Бостон» со счетом 4:1.
В составе «Харрикейнз» отличились Себастьян Ахо, Павел Штясны, Сет Джарвис и Джордан Стаал.
«Каролина» продлила серию побед до пяти матчей и с 72 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Бостон» с 81 очком — на первой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Бостон» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы: Ахо — 21, 10:52 — 1:0. Штястны — 4 (бол., Нечас, Бернс), 32:05 — 2:0. Джарвис — 8, 41:57 — 3:0. Холл — 15 (Заха, Макэвой), 43:22 — 3:1. Стаал — 13 (мен., п.в., Мартинук), 55:40 — 4:1.
Вратари: Андерсен — Ульмарк (54:36 — 54:47, 55:16 — 55:40).
Штраф: 14 — 10.
Броски: 36 (15+13+8) — 25 (7+8+10).
Наши: Свечников (15.33/6/0) — -.
30 января. Роли. PNC Arena. 18959 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|49
|32
|17
|72
|2
|Нью-Джерси
|49
|32
|17
|68
|3
|Рейнджерс
|49
|27
|22
|62
|4
|Вашингтон
|52
|26
|26
|58
|5
|Питтсбург
|49
|24
|25
|57
|6
|Айлендерс
|52
|25
|27
|55
|7
|Филадельфия
|51
|21
|30
|51
|8
|Коламбус
|50
|15
|35
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|50
|38
|12
|81
|2
|Торонто
|51
|31
|20
|70
|3
|Тампа-Бэй
|48
|32
|16
|65
|4
|Баффало
|49
|26
|23
|56
|5
|Флорида
|52
|24
|28
|54
|6
|Детройт
|48
|21
|27
|50
|7
|Оттава
|49
|23
|26
|49
|8
|Монреаль
|50
|20
|30
|44
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|51
|28
|23
|66
|2
|Виннипег
|51
|31
|20
|63
|3
|Миннесота
|48
|27
|21
|58
|4
|Колорадо
|48
|27
|21
|57
|5
|Нэшвилл
|48
|24
|24
|54
|6
|Сент-Луис
|50
|23
|27
|49
|7
|Аризона
|50
|16
|34
|38
|8
|Чикаго
|48
|15
|33
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|49
|29
|20
|63
|2
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|3
|Лос-Анджелес
|52
|28
|24
|62
|4
|Эдмонтон
|50
|28
|22
|60
|5
|Калгари
|50
|24
|26
|57
|6
|Ванкувер
|49
|20
|29
|43
|7
|Сан-Хосе
|51
|15
|36
|41
|8
|Анахайм
|50
|16
|34
|37
|30.01
|01:00
|
Каролина – Бостон
|4 : 1
|30.01
|01:00
|
Торонто – Вашингтон
|5 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|92
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|76
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|48
|72
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|41
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|38
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|49
|34
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|31
|1.86
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|38
|2.26
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|19
|2.26