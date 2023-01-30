«Каролина» обыграла «Бостон» и продлила победную серию до пяти матчей

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Бостон» со счетом 4:1.

В составе «Харрикейнз» отличились Себастьян Ахо, Павел Штясны, Сет Джарвис и Джордан Стаал.

«Каролина» продлила серию побед до пяти матчей и с 72 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Бостон» с 81 очком — на первой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Бостон» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы: Ахо — 21, 10:52 — 1:0. Штястны — 4 (бол., Нечас, Бернс), 32:05 — 2:0. Джарвис — 8, 41:57 — 3:0. Холл — 15 (Заха, Макэвой), 43:22 — 3:1. Стаал — 13 (мен., п.в., Мартинук), 55:40 — 4:1.

Вратари: Андерсен — Ульмарк (54:36 — 54:47, 55:16 — 55:40).

Штраф: 14 — 10.

Броски: 36 (15+13+8) — 25 (7+8+10).

Наши: Свечников (15.33/6/0) — -.

30 января. Роли. PNC Arena. 18959 зрителей.