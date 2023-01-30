Просветов признан второй звездой матча за фарм-клуб «Аризоны» в АХЛ

«Тусон» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Абботсфорд» со счетом 5:2.

В составе фарм-клуба «Аризоны» вратарь Иван Просветов отразил 38 бросков из 40 и был признан второй звездой встречи. Форвард фарм-клуба «Ванкувера» Василий Подколзин завершил встречу с показателем полезности «-3».

В текущем сезоне Просветов провел25 матчей в АХЛ, в которых пропустил 79 шайб при 89,6 процента отраженных бросков.