Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Нью-Джерси» (4:0). Все трое были выбраны из состава победителей.

Российский вратарь Илья Самсонов признан первой звездой встречи, так как отразил все 24 броска по своим воротам. Второй звездой стал российский нападающий Александр Овечкин, оформивший дубль. Замкнул тройку Конор Шири, набравший 2 (1+1) очка.