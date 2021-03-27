«Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», Овечкин оформил дубль с передач Кузнецова

«Вашингтон» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). «Кэпиталз» одержали вторую победу кряду.

Российский нападающий Александр Овечкин забросил две шайбы. В обоих случаях асситентом выступил его соотечественник Евгений Кузнецов.

Голкипер Илья Самсонов отразил все 24 броска по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.