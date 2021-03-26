НХЛ, регулярный чемпионат: расписание и результаты матчей 27 марта

В ночь с 26 на 27 марта пройдут очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Вашингтон» Александра Овечкина дома сыграет против «Нью-Джерси» и другие игры.

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» (02:00 — по мск)

«Сент-Луис» — «Анахайм» (03:00)

«Аризона» — «Сан-Хосе» (05:00)

«Калгари» — «Виннипег» (05:00)

«Бостон» — «Баффало» (20:00)

«Филадельфия» — «Рейнджерс» (20:00)

«Детройт» — «Коламбус» (22:00)

«Колорадо» — «Вегас» (22:00)

Все матчи регулярного чемпионата НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.