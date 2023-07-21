Самсонов и «Торонто» прекратили переговоры, они ждут арбитраж
Российский вратарь Илья Самсонов и «Торонто» прекратили переговоры по зарплате, сообщает журналист Дэвид Альтер.
Стороны готовятся к слушанию, решение о зарплате голкипера вынесет арбитражный суд. Для принятия решения арбитр будет опираться на показатель рыночной стоимости игрока, сопоставляя его достижения и статистику с таковыми у других игроков.
В прошедшем сезоне 26-летний Самсонов провел в регулярном чемпионате 42 матча, пропуская в среднем 2,33 гола за игру и отражая 91,9 процента бросков. Также он провел 9 встреч в плей-офф. В сезоне-2022/23 голкипер получал 1,8 миллиона долларов.
Самсонов сейчас находится в статусе ограниченно свободного агента. Ранее журналист Эллиотт Фридман сообщал, что «Торонто» предлагает 2,4 миллиона долларов, а Самсонов запрашивает 4,9 миллиона.
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|Миннесота
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|Нэшвилл
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|7
|Сент-Луис
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|Чикаго
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|Вегас
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|4
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|Лос-Анджелес
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|Сан-Хосе
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|Сиэтл
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|Эдмонтон
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
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