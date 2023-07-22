Защитник Данн подписал 4-летний контракт с «Сиэтлом»

«Сиэтл» продлил контракт с защитником Винсом Данном, сообщает пресс-служба НХЛ. Новое соглашение рассчитано на 4 года со среднегодовой зарплатой 7,35 миллиона долларов. Общая сумма контракта составляет 29,4 миллиона долларов.

Игрок находился в статусе ограниченно свободного агента.

В прошлом сезоне Данн провел в «регулярке» НХЛ 81 матч и набрал 64 (14+50) очка. В Кубке Стэнли его показатели — 14 матчей и 7 (1+6) очков.