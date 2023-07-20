Дорофеев подписал однолетний контракт с «Вегасом»

Российский нападающим Павел Дорофеев заключил новый контракт с «Вегасом».

Как сообщает пресс-служба клуба, одностороннее соглашение с 22-летним игроком рассчитано на один год, зарплата — 825 тысяч долларов.

В минувшем сезоне россиянин провел 18 матчей за «Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 9 (7+2) очков. В розыгрыше Кубка Стэнли он не сыграл ни одного матча.

В 32 матчах за «Хендерсон» в АХЛ в активе Дорофеева 17 (9+8) баллов.

«Вегас» в минувшем сезоне впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли. Игроки команды Дорофеев и Даниил Мироманов не вошли в список победителей.