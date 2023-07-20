Дорофеев подписал однолетний контракт с «Вегасом»
Российский нападающим Павел Дорофеев заключил новый контракт с «Вегасом».
Как сообщает пресс-служба клуба, одностороннее соглашение с 22-летним игроком рассчитано на один год, зарплата — 825 тысяч долларов.
В минувшем сезоне россиянин провел 18 матчей за «Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ, набрав 9 (7+2) очков. В розыгрыше Кубка Стэнли он не сыграл ни одного матча.
В 32 матчах за «Хендерсон» в АХЛ в активе Дорофеева 17 (9+8) баллов.
«Вегас» в минувшем сезоне впервые в своей истории стал победителем Кубка Стэнли. Игроки команды Дорофеев и Даниил Мироманов не вошли в список победителей.
Источник: ХК Вегас
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -
Новости