Бэбкока уволили из «Коламбуса». Его обвиняли в том, что тот заставлял игроков показывать ему личные фото

«Коламбус» объявил об отставке Майка Бэбкока с поста главного тренера команды.

Специалист был назначен в июле 2023 года. 12 сентября бывший игрок НХЛ и ведущий подкаста Spittin' Chiclets Пол Биссоннетт рассказал, что Бэбкок заставил капитана «Коламбуса» Буна Дженнера показать ему личные фото в телефоне.

Позднее 60-летний канадец и сам Дженнер заявляли, что это делалось для того, чтобы тренеру было проще узнать новый коллектив, а Биссоннетт подал информацию в искаженном виде.

«Это было непростое решение, но мы почувствовали необходимость в том, чтобы сфокусироваться на наших игроках и предстоящем сезоне. Мы благодарим Майка за его профессионализм и упорную работу», — приводит официальный сайт клуба слова генерального менеджера Ярмо Кекалайнена.

«После раздумий для меня стало очевидным, что если я продолжу работать главным тренером «Коламбуса», это будет слишком отвлекать. Хоть я и расстроен, что у меня не оказалось возможности продолжить начатое, я знаю, что мой уход сейчас в интересах клуба. Желаю всем удачи в предстоящем сезоне», — цитирует сайт «Коламбуса» Бэбкока.

Новым главным тренером «Коламбуса» станет Паскаль Венсан, клуб подписал с ним контракт на два года.